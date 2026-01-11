Inter la quarta maglia? Una grande delusione

Recenti immagini pubblicate da fonti specializzate, tra cui Footy Headlines, mostrano la quarta maglia dell’Inter. La divisa ha suscitato diverse reazioni tra tifosi e addetti ai lavori, considerata da alcuni una delusione rispetto alle aspettative. Questo nuovo modello rappresenta un elemento di interesse per gli appassionati, che attendono di conoscere più dettagli su design e caratteristiche ufficiali.

Diverse testate giornalistiche e siti specializzati, tra cui il portale specializzato Footy Headlines, hanno pubblicato nelle ultime ore le prime immagini "reali" della nuova divisa dell' Inter, la quarta maglia della Beneamata. Un completo dedicato alle Olimpiadi invernali di Milano e Cortina 2026. Nerazzurro e arancione L'inevitabile casacca sarà diversa rispetto a quanto

