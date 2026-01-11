Inter Calhanoglu | Sono cresciuto tanto in fase difensiva mi piacciono i duelli e lottare per la mia squadra
Hakan Calhanoglu, centrocampista dell’Inter, riflette sul suo percorso di crescita, evidenziando l'importanza della fase difensiva nel suo ruolo. Attraverso l’esperienza, ha maturato maggiore consapevolezza nei duelli e nella lotta per la squadra, sottolineando il suo impegno nel contribuire anche in difesa. La sua evoluzione testimonia un approccio professionale e dedizione, elementi fondamentali per il successo collettivo della formazione nerazzurra.
Inter, si racconta Calhanoglu: «Sono cresciuto in fase difensiva, mi piacciono i duelli e lottare per la squadra». Le parole Nel Matchday Programme distribuito questa sera sugli spalti di un San Siro tutto esaurito, i riflettori sono puntati su Hakan Calhanoglu. Il regista turco, elemento cardine del sistema di Cristian Chivu, si è raccontato ai
