Inter Calhanoglu | Sono cresciuto tanto in fase difensiva mi piacciono i duelli e lottare per la mia squadra

Hakan Calhanoglu, centrocampista dell’Inter, riflette sul suo percorso di crescita, evidenziando l'importanza della fase difensiva nel suo ruolo. Attraverso l’esperienza, ha maturato maggiore consapevolezza nei duelli e nella lotta per la squadra, sottolineando il suo impegno nel contribuire anche in difesa. La sua evoluzione testimonia un approccio professionale e dedizione, elementi fondamentali per il successo collettivo della formazione nerazzurra.

