Inter Calhanoglu | Cresciuto in fase difensiva vorrei la velocità di Thuram

Hakan Calhanoglu, centrocampista dell’Inter, ha sottolineato il suo miglioramento in fase difensiva, evidenziando la volontà di sviluppare anche la propria velocità, ispirandosi a Thuram. Con il big match contro il Napoli alla 20ª giornata di Serie A alle porte, le due squadre si preparano a sfidarsi in un confronto decisivo per la corsa allo scudetto.

Tutto pronto per il big match della 20ª giornata di Serie A. Al giro di boa tornano ad affrontarsi Inter e Napoli, due delle pretendenti al titolo di campione di Italia. La partita avrà inizio a partire dalle 20:45 dell’11 gennaio. Nel matchday Programme di oggi, sui canali principali nerazzurri ha parlato Hakan Calhanoglu, analizzando la sua crescita personale e il modo in cui è riuscito ad affinare le sue qualità. Il centrocampista turco ha commentato: “La mia passione è nata da mio padre che mi ha trasmesso i valori e l’amore per questo sport. Ho iniziato a giocare a calcio da bambino, per strada con gli amici e ci ritrovavamo tutti i giorni a passare le ore con il pallone tra i piedi”. 🔗 Leggi su Forzainter.eu

