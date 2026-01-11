intensa nevicata piste in funzione disagi sulle strade

Una intensa nevicata ha interessato il Monte Amiata, portando neve naturale e artificiale sulle piste di Prato delle Macinaie. La stagione sciistica è ufficialmente iniziata, anche se i disagi sulla viabilità sono ancora presenti. La copertura nevosa ha già creato le condizioni ideali per gli appassionati, offrendo un primo assaggio di inverno in un contesto che si prepara a una stagione ricca di attività sulla montagna.

AMIATA La stagione sciistica sul Monte Amiata è partita ieri a Prato delle Macinaie, dove oltre alla neve artificiale già presente, una discreta nevicata mattutina ha imbiancato il cono vulcanico e i paesi a valle, regalando un primo vero assaggio d’inverno. La neve è caduta anche sulle strade di accesso alla montagna, causando alcuni disagi alla circolazione. Nel corso della giornata si sono resi necessari numerosi interventi dei mezzi di soccorso e degli spazzaneve, che hanno consentito la progressiva pulizia delle arterie principali e il ripristino dell’accesso alla montagna per residenti e visitatori. 🔗 Leggi su Lanazione.it

