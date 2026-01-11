Intellivision Sprint arriva in Europa | la riedizione premium della storica console anni ’80

PLAION REPLAI ha annunciato l’arrivo in Europa di Intellivision Sprint, una riedizione di alta qualità della storica console degli anni ’80. Questa versione ripropone il design e le funzionalità originali, offrendo agli appassionati un’esperienza autentica e fedele alla memoria. La console si inserisce nel mercato attuale come un’occasione per riscoprire un capitolo importante della storia videoludica, con attenzione ai dettagli e alla qualità.

PLAION REPLAI ha annunciato la disponibilità europea di Intellivision Sprint, una riedizione premium che riporta sul mercato una delle console domestiche più iconiche e ambiziose dei primi anni Ottanta. Il prodotto è frutto di una collaborazione ufficiale con Atari e rappresenta la prima riproposizione ufficiale dell’hardware Intellivision dopo diversi decenni. Più che una semplice mini-console, Intellivision Sprint è pensata come una ricostruzione fedele del sistema originale, con l’obiettivo di preservarne filosofia di design, profondità e identità storica. Un’operazione che assume anche un valore simbolico: durante la cosiddetta “prima guerra delle console”, Intellivision fu uno dei principali rivali di Atari, mentre oggi le due realtà collaborano per celebrare quell’epoca. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

