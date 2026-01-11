Instagram attenzione alla nuova truffa del reset password
Negli ultimi giorni si è diffusa una nuova truffa su Instagram, volta a sottrarre le credenziali degli utenti attraverso tentativi di reset password fraudolenti. È importante essere cauti e riconoscere i segnali di questa frode per proteggere il proprio profilo. In questa guida, analizzeremo come riconoscere e prevenire questa minaccia, contribuendo a mantenere la sicurezza dei propri dati personali sul social.
Nuova truffa via Instagram con l’obiettivo di rubare le credenziali e impossessarsi del profilo. Sta circolando da qualche giorno una nuova truffa ai danni degli utilizzatori del social Instagram. Gli utenti stanno ricevendo un’email che li avvisa di aver ricevuto la richiesta di un cambio password invitando a cliccare per il reset e, in caso . 🔗 Leggi su Ilnotiziario.net
