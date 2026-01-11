Ingerisce una pila all’asilo Bimba salvata al Meyer

Una bambina di un anno e mezzo, trasportata al Meyer dopo aver ingerito una pila a bottone all’asilo di Capannori, sta bene e potrebbe già essere dimessa. L’intervento di emergenza ha permesso di evitare complicazioni, e la piccola è sotto osservazione medica. La vicenda sottolinea l’importanza di vigilare attentamente su oggetti potenzialmente pericolosi nei luoghi frequentati dai bambini.

Sta bene e potrebbe essere già rientrata a casa in queste ore, la bimba di un anno e mezzo che giovedì sera è stata ricoverata d'urgenza al Meyer dopo aver ingerito una pila a bottone all'asilo nido comunale di Capannori "Il grillo parlante". La corsa all'ospedale pediatrico di Firenze è stata, infatti, salvifica per la piccola, sottoposta nella notte a un'endoscopia per rimuovere la batteria dallo stomaco, intervento riuscito grazie alla professionalità dello staff di chirurgia guidato dal dottor Enrico Ciardini. A dare l'allarme, nel pomeriggio dell'8 gennaio, erano state le stesse maestre: mentre riordinavano alcuni giochi – dopo aver riconsegnato i bambini ai genitori – non avevano potuto fare a meno di notarne uno a terra smontato, con le pile mancanti.

#Bimbo ingerisce una pila a bottone all’asilo nido di #Lucca: trasferito al #Meyer x.com

Ingerisce una batteria all’asilo: bimba di un anno portata al Meyer d’urgenza: la pila è stata rimossa per via endoscopica, la bimba sta bene, ma è in osservazione. - facebook.com facebook

