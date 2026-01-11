Infortunio Bradley operazione per il terzino del Liverpool | la sua presenza contro l’Italia adesso è incerta

Conor Bradley, terzino del Liverpool, si prepara a sottoporsi a un intervento chirurgico a seguito di un infortunio durante la partita contro l'Arsenal. La sua disponibilità per il prossimo impegno con l’Italia risulta ora incerta, lasciando in sospeso la sua partecipazione alla gara. Restano da attendere aggiornamenti sulle sue condizioni e sulla possibile ripresa.

Infortunio Bradley, previsto un intervento: la sua disponibilità per il match con l’Italia diventa sempre più incerta Il terzino destro del Liverpool, Conor Bradley, dovrà sottoporsi a un intervento chirurgico nei prossimi giorni dopo il brutto infortunio rimediato durante la sfida di Premier League contro l’Arsenal. Le sue condizioni destano particolare preoccupazione non solo per . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

