Infortunati Juve | da Conceicao a Kelly chi recupera e chi no per il monday night in programma allo Stadium contro la Cremonese

Da juventusnews24.com 11 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

In vista del Monday Night allo Stadium contro la Cremonese, si aggiornano le condizioni degli infortunati della Juventus. Da Conceicao, ancora in recupero per il match contro il Cagliari, a Kelly, che rientra e compete con l’olandese per una maglia da titolare. La rosa a disposizione dei bianconeri si sta progressivamente rafforzando, offrendo opzioni diverse in vista della sfida.

Infortunati Juve: il portoghese non smaltisce l’affaticamento e punta il Cagliari, l’inglese rientra e insidia l’olandese per una maglia titolare. La  Juve  si prepara ad affrontare il posticipo di domani sera all’Allianz Stadium contro la Cremonese facendo la conta degli uomini a disposizione. Il bollettino medico, vero ago della bilancia in questa fase della stagione, regala a  Luciano Spalletti  indicazioni contrastanti che costringeranno lo staff tecnico a rivedere i piani iniziali. Stando a quanto riportato dalla  Gazzetta dello Sport, le notizie principali sul fronte  infortunati Juve  riguardano due pedine fondamentali dello scacchiere bianconero. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

infortunati juve da conceicao a kelly chi recupera e chi no per il monday night in programma allo stadium contro la cremonese

© Juventusnews24.com - Infortunati Juve: da Conceicao a Kelly, chi recupera e chi no per il monday night in programma allo Stadium contro la Cremonese

Leggi anche: Infortunati Juve: da Miretti a Zhegrova, chi recupera e chi no per il big match di Champions League contro il Real Madrid. Il punto

Leggi anche: Infortunati Juve, quando tornano Kelly e Conceicao? Cremonese nel mirino ma filtra questa sensazione

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Perché Kelly e Conceiçao non giocano Sassuolo-Juventus: infortunio o scelta tecnica? Sono in panchina? Il motivo dell'assenza; Riecco Conceicao e Kelly per Juve-Cremonese, Spalletti sorride. Per Rugani e Gatti serve tempo; Juve, missione recupero per Kelly e Conceicao. Le chance di rientro contro la Cremonese; Infortuni Juventus: le condizioni di Kelly e Conceiçao.

infortunati juve conceicao kellyInfortunati Juventus | Kelly, Gatti e un rischio per Conceicao: tutte le novità - La Juventus ha avviato i preparativi in vista del prossimo turno di campionato, nel quale arriverà allo Stadium ... fantamaster.it

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.