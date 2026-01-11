Infortunati Juve | da Conceicao a Kelly chi recupera e chi no per il monday night in programma allo Stadium contro la Cremonese
In vista del Monday Night allo Stadium contro la Cremonese, si aggiornano le condizioni degli infortunati della Juventus. Da Conceicao, ancora in recupero per il match contro il Cagliari, a Kelly, che rientra e compete con l’olandese per una maglia da titolare. La rosa a disposizione dei bianconeri si sta progressivamente rafforzando, offrendo opzioni diverse in vista della sfida.
Infortunati Juve: il portoghese non smaltisce l’affaticamento e punta il Cagliari, l’inglese rientra e insidia l’olandese per una maglia titolare. La Juve si prepara ad affrontare il posticipo di domani sera all’Allianz Stadium contro la Cremonese facendo la conta degli uomini a disposizione. Il bollettino medico, vero ago della bilancia in questa fase della stagione, regala a Luciano Spalletti indicazioni contrastanti che costringeranno lo staff tecnico a rivedere i piani iniziali. Stando a quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, le notizie principali sul fronte infortunati Juve riguardano due pedine fondamentali dello scacchiere bianconero. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Leggi anche: Infortunati Juve: da Miretti a Zhegrova, chi recupera e chi no per il big match di Champions League contro il Real Madrid. Il punto
Leggi anche: Infortunati Juve, quando tornano Kelly e Conceicao? Cremonese nel mirino ma filtra questa sensazione
Perché Kelly e Conceiçao non giocano Sassuolo-Juventus: infortunio o scelta tecnica? Sono in panchina? Il motivo dell'assenza; Riecco Conceicao e Kelly per Juve-Cremonese, Spalletti sorride. Per Rugani e Gatti serve tempo; Juve, missione recupero per Kelly e Conceicao. Le chance di rientro contro la Cremonese; Infortuni Juventus: le condizioni di Kelly e Conceiçao.
Infortunati Juventus | Kelly, Gatti e un rischio per Conceicao: tutte le novità - La Juventus ha avviato i preparativi in vista del prossimo turno di campionato, nel quale arriverà allo Stadium ... fantamaster.it
Infortunati #Juve Le condizioni di #Kelly e #Conceicao x.com
Infortunati Juve Le condizioni di Kelly e Conceicao - facebook.com facebook
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.