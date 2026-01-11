Infortunati Juve | da Conceicao a Kelly chi recupera e chi no per il monday night in programma allo Stadium contro la Cremonese

In vista del Monday Night allo Stadium contro la Cremonese, si aggiornano le condizioni degli infortunati della Juventus. Da Conceicao, ancora in recupero per il match contro il Cagliari, a Kelly, che rientra e compete con l’olandese per una maglia da titolare. La rosa a disposizione dei bianconeri si sta progressivamente rafforzando, offrendo opzioni diverse in vista della sfida.

Infortunati Juve: il portoghese non smaltisce l’affaticamento e punta il Cagliari, l’inglese rientra e insidia l’olandese per una maglia titolare. La Juve si prepara ad affrontare il posticipo di domani sera all’Allianz Stadium contro la Cremonese facendo la conta degli uomini a disposizione. Il bollettino medico, vero ago della bilancia in questa fase della stagione, regala a Luciano Spalletti indicazioni contrastanti che costringeranno lo staff tecnico a rivedere i piani iniziali. Stando a quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, le notizie principali sul fronte infortunati Juve riguardano due pedine fondamentali dello scacchiere bianconero. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

