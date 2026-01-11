Informazione formazione e addestramento per azzerare i morti sul lavoro

Recenti incidenti mortali sul lavoro evidenziano l'importanza di un’adeguata informazione, formazione e addestramento. Due tragedie in pochi giorni, a Borgoricco e Ospedaletto Euganeo, sottolineano la necessità di interventi mirati per prevenire queste situazioni. Promuovere la cultura della sicurezza e adottare pratiche adeguate è fondamentale per azzerare i rischi e proteggere la vita dei lavoratori.

Due incidenti mortali sul lavoro nell'arco di pochi giorni. Dopo la tragedia di Borgoricco dove il 5 gennaio un autista di 65 anni è rimasto schiacciato da un compattatore in un'azienda di calzature, il 9 gennaio ad Ospedaletto Euganeo un secondo lavoratore di 59 anni è finito schiacciato da una. COMUNICATO STAMPA Sabato 10 Gennaio 2026 alle ore 09,30, la Delegazione Provinciale di Forlì-Cesena, in collaborazione con le Sezioni A.I.A. di Cesena e Forlì, organizza un iniziativa di informazione/formazione sulle principali casistiche regolamen

