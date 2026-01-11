Informatico e guerriero Shaolin | Così ho imparato l’essenza della vita

Da ecodibergamo.it 11 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Fabio Zambelli, informatico e appassionato guerriero Shaolin, con un percorso che attraversa studi al Collegio Sant’Alessandro, esperienze in Cina e successivi soggiorni in Australia, condivide come queste esperienze abbiano contribuito a scoprire l’essenza della vita. La sua storia è un esempio di ricerca personale e crescita, un viaggio tra culture e discipline che ha plasmato la sua visione del mondo.

LA STORIA. Fabio Zambelli, gli studi al Collegio Sant’Alessandro, la formazione in Cina e poi il trasferimento in Australia. A 43 anni laurea in Ingegneria con la sua casa «minimal». 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

informatico e guerriero shaolin cos236 ho imparato l8217essenza della vita

© Ecodibergamo.it - Informatico e guerriero Shaolin: «Così ho imparato l’essenza della vita»

Leggi anche: Manuela e la vita guardata con la forza del cuore. «Così ho imparato a non mollare mai»

Leggi anche: James Franco: "In Italia ho imparato l'equilibro tra fare film e godersi la vita"

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

informatico guerriero shaolin cos236Informatico e guerriero Shaolin: «Così ho imparato l’essenza della vita» - Fabio Zambelli, gli studi al Collegio Sant’Alessandro, la formazione in Cina e poi il trasferimento in Australia. ecodibergamo.it

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.