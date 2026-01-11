Informatico e guerriero Shaolin | Così ho imparato l’essenza della vita
Fabio Zambelli, informatico e appassionato guerriero Shaolin, con un percorso che attraversa studi al Collegio Sant’Alessandro, esperienze in Cina e successivi soggiorni in Australia, condivide come queste esperienze abbiano contribuito a scoprire l’essenza della vita. La sua storia è un esempio di ricerca personale e crescita, un viaggio tra culture e discipline che ha plasmato la sua visione del mondo.
LA STORIA. Fabio Zambelli, gli studi al Collegio Sant’Alessandro, la formazione in Cina e poi il trasferimento in Australia. A 43 anni laurea in Ingegneria con la sua casa «minimal». 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it
Leggi anche: Manuela e la vita guardata con la forza del cuore. «Così ho imparato a non mollare mai»
Leggi anche: James Franco: "In Italia ho imparato l'equilibro tra fare film e godersi la vita"
Informatico e guerriero Shaolin: «Così ho imparato l’essenza della vita» - Fabio Zambelli, gli studi al Collegio Sant’Alessandro, la formazione in Cina e poi il trasferimento in Australia. ecodibergamo.it
...ma seriamente SNK Dopo Ganacci e Ronaldo...Ken il Guerriero come guest in "Fatal Fury: City of the Wolves" (Animazione: Masami Obari) - facebook.com facebook
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.