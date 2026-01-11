Influenza K quanto durano i sintomi | Tosse e raffreddore vanno avanti per 20 giorni Come riprendersi | i consigli

Dopo aver contratto l'influenza K, è comune affrontare sintomi come tosse persistente e raffreddore prolungato. In alcuni casi, questi disturbi possono durare anche oltre 20 giorni, accompagnati da sensazione di stanchezza. È importante conoscere le strategie più efficaci per favorire il recupero e gestire al meglio la fase di convalescenza, riducendo il disagio e favorendo una ripresa più rapida.

