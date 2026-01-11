Infermiere preso a pugni al pronto soccorso di Livorno l' allarme dei sindacati | Atto gravissimo le istituzioni intervengano

Un infermiere del pronto soccorso di Livorno è stato colpito con un pugno da un 57enne, episodio che ha suscitato condanna e preoccupazione tra i sindacati. Si tratta di un grave gesto che si inserisce in una serie di attacchi rivolti a personale sanitario, evidenziando la necessità di interventi urgenti da parte delle istituzioni per garantire la sicurezza e il rispetto nelle strutture pubbliche.

Condanna e solidarietà. L'aggressione da parte di un 57enne a danno di un infermiere del pronto soccorso di Livorno è solo l'ultimo di una serie di episodi che si sono verificati nel corso degli ultimi tempi e che hanno visto come vittime medici o infermieri della struttura ospedaliera.

Ancora un'aggressione ai danni del personale sanitario in ospedale Un infermiere preso a pugni nel torace all’ospedale San Paolo. Sono 72 da inizio anno tra Napoli e provincia - facebook.com facebook

