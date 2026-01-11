Individuato il possibile sostituto in caso di partenza di Lang

Le prossime settimane saranno decisive per il futuro di Noa Lang al Napoli, in caso di possibile partenza. Sebbene il suo ruolo sia attualmente importante, si valutano eventuali alternative che possano sostituirlo in caso di uscita. La situazione resta in evoluzione, e le decisioni definitive dipenderanno dagli sviluppi delle trattative e delle strategie del club.

Il futuro di Noa Lang al Napoli è tutt'altro che definito e le prossime settimane potrebbero risultare decisive per chiarire il destino dell'esterno olandese. La sessione invernale di calciomercato è ormai entrata nel vivo, ma il club partenopeo non ha ancora messo a segno operazioni. La strategia della società guidata da Aurelio De Laurentiis appare

