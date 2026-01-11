India | nuove regole di sicurezza per smartphone tra le richieste anche la revisione del codice sorgente

L’India sta introducendo nuove regole di sicurezza per gli smartphone, comprendenti 83 standard tra cui la revisione del codice sorgente in laboratori autorizzati, la conservazione dei log per un anno, scansioni anti-malware e restrizioni sui permessi e gli aggiornamenti. Queste norme mirano a rafforzare la sicurezza dei dispositivi mobili e a garantire una maggiore tutela dei dati degli utenti.

