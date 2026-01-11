India | nuove regole di sicurezza per smartphone tra le richieste anche la revisione del codice sorgente

L’India ha introdotto nuove norme di sicurezza per gli smartphone, includendo 83 standard che prevedono la revisione del codice sorgente in laboratori autorizzati, la conservazione dei log per un anno, scansioni anti-malware e restrizioni sui permessi e aggiornamenti. Queste misure mirano a rafforzare la protezione dei dati e la sicurezza degli utenti, influenzando le modalità di sviluppo e gestione dei dispositivi mobili nel paese.

L'India valuta 83 standard di sicurezza per smartphone: revisione del codice sorgente in laboratori designati, log per 12 mesi, scansioni malware e vincoli su permessi e aggiornamenti.

Troppe truffe online: l'India vuole i codici sorgenti di Apple, Google e Samsung per 'motivi di sicurezza'; I tuoi aggiornamenti Android e iPhone potrebbero essere sottoposti a nuovi controlli di sicurezza in India; India: il governo valuta l'obbligo di consegna del codice sorgente degli smartphone; Donne spogliate su Grok, il mondo si indigna: ma è problema aperto. L'India vuole il codice sorgente di iOS - Il governo indiano ha proposto regole che dovrebbero garantire una maggiore sicurezza, tra cui l'accesso al codice sorgente dei sistemi operativi.

Troppe truffe online: l'India vuole i codici sorgenti di Apple, Google e Samsung per motivi di sicurezza - L'India sta valutando un pacchetto di nuove misure per rafforzare la sicurezza degli smartphone venduti nel Paese, uno dei mercati più grandi al mondo con circa 750 milioni di dispositivi attivi. msn.com

