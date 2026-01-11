Incidente a Monza | donna e due bambine di 8 e 9 anni in ospedale

Oggi, domenica 11 gennaio, alle 15:45, via Africa a Monza è stata teatro di un incidente tra due veicoli. Nell’incidente sono rimaste coinvolte una donna e due bambine di 8 e 9 anni, tutte trasportate in ospedale per le cure del caso. La dinamica dell’incidente e le condizioni delle persone coinvolte sono al momento in fase di accertamento da parte delle autorità competenti.

Intorno alle 15.45 di oggi, domenica 11 gennaio, via Africa a Monza è stata lo scenario di un incidente tra due auto. A rimanere coinvolte sono state tre persone: una donna di 48 anni e due bambine di 8 e 9 anni.Immediato l'intervento dei sanitari del 118, giunti in codice rosso con un'ambulanza.

