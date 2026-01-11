Inchiesta Czeta Fuccio libero | cadono le misure resta l’etichetta E un licenziamento

L'inchiesta Czeta evidenzia come le misure restrittive siano state revocate, ma l’etichetta e le conseguenze rimangano. Il caso Fuccio libero si inserisce in un contesto di cambiamenti che evidenziano la complessità delle decisioni giudiziarie e le implicazioni per le persone coinvolte, compreso un recente licenziamento. Questa vicenda mette in luce come, anche dopo la fine delle misure cautelari, le questioni legali e personali continuino a influenzare le singole vite.

Tempo di lettura: 2 minuti A volte la giustizia sembra una clessidra rovesciata. La sabbia cade in fretta. Troppo in fretta. E quando il tempo si rimette in asse, il danno è già fatto. La Cassazione ha annullato tutto. Prima i domiciliari. Poi il divieto di dimora tra Benevento e Caserta. Infine anche l’obbligo di firma. Vittorio Fuccio oggi è senza misure cautelari. Nessuna limitazione. Nessun vincolo. Un doppio annullamento che pesa come un macigno su chi, solo pochi mesi fa, veniva considerato “grave indiziato”. Ma fermarsi qui sarebbe comodo. E anche ipocrita. Perché nel frattempo Vittorio Fuccio ha pagato. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

