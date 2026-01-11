Incendio nella notte in centro evacuato un edificio

Nella serata di sabato 10 gennaio, i vigili del fuoco di Firenze sono intervenuti in via Santa Reparata a causa di un incendio sviluppatosi in un fondo di un edificio di quattro piani. L’intervento è stato necessario per mettere in sicurezza le persone presenti e limitare i danni, portando all’evacuazione dell’edificio. L’origine dell’incendio e le cause sono ancora in fase di accertamento.

Nel corso della serata di ieri, sabato 10 gennaio, i vigili del fuoco del comando di Firenze sono intervenuti dalle ore 20:45 in via Santa Reparata per un incendio che si è originato in un fondo di un edificio composto da quattro piano fuori terra.Sul posto sono state inviate due squadre. 🔗 Leggi su Firenzetoday.itImmagine generica

