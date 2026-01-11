Incendio nella notte in centro a Bitonto | tre auto distrutte evacuate alcune palazzine

Nella notte a Bitonto si è sviluppato un incendio che ha interessato tre auto parcheggiate in via Castellucci, nel centro cittadino. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno lavorato per domare le fiamme e mettere in sicurezza le abitazioni vicine, alcune delle quali sono state evacuate. L’incidente è sotto approfondimento per chiarire cause e eventuali responsabilità.

Vasto incendio nella notte a Bitonto, dove intorno alle 3.30 i vigili del fuoco sono intervenuti per un rogo che ha coinvolto alcuni veicoli in sosta in via Castellucci, nel centro cittadino.All'arrivo dei pompieri, tre autovetture parcheggiate tra le strette vie del centro erano già.

Bitonto, incendio nel centro storico nella notte: tre auto parcheggiate distrutte, palazzine evacuate - Due squadre di vigili del fuoco hanno lavorato dalle 3 della notte fino alle 8 del mattino. lagazzettadelmezzogiorno.it

Bitonto (Bari), tre auto distrutte da un incendio nella notte - Tre auto distrutte da un incendio a Bitonto nella notte. trmtv.it

