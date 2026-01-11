Incendio nella notte evacuato un edificio del centro

Nella serata di ieri, sabato 10 gennaio, i vigili del fuoco di Firenze sono intervenuti in via Santa Reparata a causa di un incendio sviluppatosi in un fondo di un edificio di quattro piani. L’intervento, iniziato alle 20:45, ha comportato l’evacuazione dell’edificio per garantire la sicurezza dei residenti. Sul posto sono intervenute le forze di soccorso per domare le fiamme e gestire la situazione.

Nel corso della serata di ieri, sabato 10 gennaio, i vigili del fuoco del comando di Firenze sono intervenuti dalle ore 20:45 in via Santa Reparata per un incendio che si è originato in un fondo di un edificio composto da quattro piano fuori terra.Sul posto sono state inviate due squadre.

