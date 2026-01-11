Incendio in un’azienda a Zola Predosa | vigili del fuoco al lavoro dall’alba

Alle prime luci dell’alba, i vigili del fuoco sono intervenuti a Zola Predosa, in via Galliani, per un incendio presso un’azienda. L’allarme è stato segnalato intorno alle 5 del mattino, e le operazioni di spegnimento sono ancora in corso. La situazione è monitorata attentamente per valutare eventuali rischi e danni all’interno dell’attività industriale.

Un incendio è scoppiato all’alba in un’attività industriale di via Galliani, a Zola Predosa. L’allarme è stato dato intorno alle 5.30 di questa mattina, quando le fiamme hanno iniziato a svilupparsi rapidamente all’interno dello stabilimento. Secondo le prime informazioni, nessuna persona è. 🔗 Leggi su Bolognatoday.itImmagine generica

