Incendio in un’azienda a Zola Predosa | vigili del fuoco al lavoro dall’alba

Alle prime luci dell’alba, i vigili del fuoco sono intervenuti a Zola Predosa, in via Galliani, per un incendio presso un’azienda. L’allarme è stato segnalato intorno alle 5 del mattino, e le operazioni di spegnimento sono ancora in corso. La situazione è monitorata attentamente per valutare eventuali rischi e danni all’interno dell’attività industriale.

Incendio in attività industriale nel Bolognese, non si registrano feriti - sono al lavoro per circoscrivere le fiamme ed evitare che si propaghino alle strutture adiacenti. ansa.it

Incendio in via Scansanese, bruciano tre mezzi di un’azienda Nella notte le fiamme hanno distrutto tre veicoli della ditta Galluzzi. Sul posto vigili del fuoco e polizia. Aperta un’inchiesta, si teme il dolo. Tutti i dettagli su maremmaoggi.net (IL VIDEO) - facebook.com facebook

#Bari, #incendio azienda rifiuti a Palo del Colle: da 8 ore #vigilidelfuoco impegnati nelle operazioni di spegnimento, fiamme sotto controllo e circoscritte all’area esterna della struttura. Intervento in corso, 5 squadre al lavoro [ #30dicembre 9:00] x.com

