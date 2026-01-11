Incendio in paese | brucia la canna fumaria di una casa

Un incendio si è verificato ieri nel centro di Ponte di Legno, coinvolgendo la canna fumaria di una casa. L’incidente ha causato momenti di apprensione tra i residenti e le autorità locali. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per mettere in sicurezza l’edificio e contenere il rischio di ulteriori danni. La situazione è ora sotto controllo e non si sono registrati feriti.

Si è chiusa con lunghi momenti di apprensione la giornata di ieri in quel di Ponte di Legno, dove nel tardo pomeriggio un incendio è divampato all'interno di un'abitazione. L'allerta è arrivata poco prima delle 18: a prendere fuoco è stata la canna fumaria della casa. Sul posto si sono. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it Leggi anche: Canna fumaria malfunzionante: brucia il tetto della casa Leggi anche: Incendio a Nesso, fiamme da una canna fumaria: distrutto il tetto di un’abitazione Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Brucia il tetto delle villette. Sette famiglie costrette a rimanere fuori casa; Nesso, brucia il tetto della casa: famiglia sfollata; Brucia una canna fumaria a Taggia, intervengono i vigili del fuoco; Incendio a Catanzaro Lido: in fiamme una canna fumaria, evitato il peggio. Garlasco, brucia canna fumaria - Attimi di preoccupazione questa sera, sabato 4, a Garlasco, dove un incendio divampato nella canna fumaria di un’abitazione in vicolo Scabroso ha richiesto l’intervento immediato dei vigili ... laprovinciapavese.gelocal.it Pulizia canna fumaria dall’abbaino nonostante la neve Nel paese dell’incendio che ha ucciso 40 giovani, la popolazione tra sgomento, silenzi e domande senza risposte - facebook.com facebook #CransMontana Identificate le 40 vittime dell'incendio, fra questi 6 ragazzi italiani. Le salme di 5 di loro rientreranno oggi nel nostro Paese. Nei prossimi giorni i funerali nelle rispettive città di origine. Nella località svizzera, ieri, la messa e una marcia silenzio x.com

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.