Incendio in appartamento durante la sfilata dei carri di Sant' Antuono

Durante la sfilata dei carri di Sant'Antuono, si è verificato un incendio in un appartamento al pian terreno di via Matteotti Vico 2, a Macerta Campania. L'intervento dei Vigili del Fuoco ha consentito di contenere le fiamme e limitare i danni. Non si segnalano feriti, ma l'incidente ha causato disagi alla comunità locale durante l’evento.

E' scoppiato un incendio in un appartamento al pian terreno di via Matteotti Vico 2 a Macerta Campania.Il rogo è stato avvistato da alcuni passanti che hanno allertato i soccorsi.La squadra sei vigili del fuoco del distaccamento di Marcianise con l'ausilio di una autobotte proveniente da Caserta.

