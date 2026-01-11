Incendio a Ferrara incontro in Prefettura

In seguito all’incendio a Ferrara, il prefetto Massimo Marchesiello, il sindaco Alan Fabbri e il comandante dei vigili del fuoco Antonio Del Gallo si sono incontrati in Prefettura per valutare la situazione e condividere aggiornamenti sulle attività in corso. L’incontro ha avuto l’obiettivo di coordinare le misure necessarie per garantire la sicurezza e la gestione dell’emergenza.

Il prefetto Massimo Marchesiello, il sindaco Alan Fabbri e il comandante dei vigili del fuoco Antonio Del Gallo hanno fatto il punto della situazione. Locali da ballo e sicurezza: "L'affollamento è il primo rischio"; Incendio al Grattacielo di Ferrara, diciassette intossicati. Incendio nella Torre B di Ferrara: Evacuate 200 Persone in Sicurezza - Un incendio devastante in un grattacielo di Ferrara ha provocato l'evacuazione di circa 200 persone, con diversi casi di intossicazione segnalati. notizie.it

Nella notte incendio al grattacielo di Ferrara, 17 persone intossicate. Cento sfollati - Le fiamme si sono sviluppate nel vano contatori, nel seminterrato, e così si è sviluppata una densa nube di fumo nero ... dire.it

Incendio al grattacielo di Ferrara, evacuate circa 200 persone x.com

Prima di ogni capodanno portiamo il Caccabus in centro a Ferrara per riempire le cisterne antisfondamento a protezione della folla che assisterà all'incendio del Castello. Per noi è sempre bello vedere le persone che non hanno mai visto uno dei nostri mezzi - facebook.com facebook

