Incendiata la casa di campagna di un manovale | sequestrato un accendino ritrovato in veranda

È stata incendiata la casa di campagna di un uomo di 51 anni, un manovale che ha già presentato denuncia presso le autorità competenti. Durante le indagini, è stato sequestrato un accendino trovato in veranda, elemento che potrebbe essere utile per chiarire le cause dell’incendio. Le forze dell’ordine stanno approfondendo gli accertamenti per identificare eventuali responsabili.

