Incendiata la casa di campagna di un manovale | sequestrato un accendino ritrovato in veranda

Da agrigentonotizie.it 11 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

È stata incendiata la casa di campagna di un uomo di 51 anni, un manovale che ha già presentato denuncia presso le autorità competenti. Durante le indagini, è stato sequestrato un accendino trovato in veranda, elemento che potrebbe essere utile per chiarire le cause dell’incendio. Le forze dell’ordine stanno approfondendo gli accertamenti per identificare eventuali responsabili.

Incendiata la casa di campagna di un manovale. Di un cinquantunenne che ha già formalizzato denuncia, a carico di ignoti, in commissariato. In corso d'acquisizione alcuni filmati di impianti di videosorveglianza. Un dettaglio questo che potrebbe, e anche rapidamente, indirizzare l'attività. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.itImmagine generica

