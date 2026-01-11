Inaugura uno spazio all’insegna della creatività che va dai corsi di stile all' organizzazione di eventi per privati

Da forlitoday.it 11 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Sabato 17 gennaio alle 16.30 in via Ravegnana 194 a Forlì inaugura "Pop Factory store", uno spazio all’insegna della creatività dove si potranno trovare capi originali, lampade, accessori e pezzi unici, alcuni anche dipinti a mano. Si tratta di un contenitore molto variegato che ospita sia. 🔗 Leggi su Forlitoday.itImmagine generica

