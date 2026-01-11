In un’antica bottega di soli due metri quadri gli orologi rotti riprendono vita grazie alla nobile arte di Carmelo Filangieri
Nel cuore di Reggio Calabria, una piccola bottega di soli due metri quadrati custodisce la tradizione dell’arte orologeria. Gestita da Carmelo Filangieri, questa bottega rappresenta il negozio più antico della città, dove gli orologi rotti trovano nuova vita grazie a competenza e passione. Un luogo intimo e ricco di storia, simbolo di dedizione e maestria nel tempo.
Questa è la storia di un orologiaio, titolare del negozio più antico di Reggio Calabria. Anzi, sarebbe meglio dire “botteguccia” o ancora “piccolo emporio”, perché si tratta di una superficie di appena due metri quadrati situati in pieno centro cittadino. Il signor Carmelo Filangieri, anni. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it
