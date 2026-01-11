In tre vanno a processo Controlli a Lido tre archi trovati con 7 chili di droga

Tre persone sono state portate a processo dopo controlli a Lido Tre Archi, dove sono stati trovati in possesso di circa sette chili di droga. Le indagini, proseguite nel tempo, hanno permesso di monitorare le attività dei sospettati, culminando in un’operazione che ha scoperto un importante deposito di hashish. L’arresto e il procedimento giudiziario rappresentano il risultato di un’attenta attività di controllo delle forze dell’ordine nella zona.

Dopo averli tenuti sotto controllo a lungo, avevano organizzato un appostamento sorprendendoli con mezzo chilo di hashish. Poi, una volta individuata l'abitazione dove si erano riforniti, avevano fatto scattare un blitz durante il quale avevano rinvenuto altri sette chili di droga. L'operazione era stata messa a segno dalla squadra mobile, e in manette erano finiti Ambra Luciani, 38 anni, di Sant'Elpidio a Mare, Sabri Haji, un 2tenne di origini tunisine residente a Porto San Giorgio, e il 23enne Achraf Karmi, anche lui tunisino e domiciliato a Fermo. A conclusione delle indagini, i tre sono stati rinviati a giudizio per rispondere del reato di spaccio.

