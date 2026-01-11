In Premier l’allenatore-manager è morto decidono i presidenti e i loro troppi direttori sportivi

Nel calcio moderno, il ruolo dell’allenatore-manager sta progressivamente cedendo spazio a decisioni prese dai presidenti e dai direttori sportivi. Questa evoluzione riflette un cambiamento nel modello gestionale del settore, caratterizzato da una maggiore centralizzazione delle scelte e da un approccio più aziendale. La figura dell’allenatore, una volta protagonista, si trova oggi spesso relegata a un ruolo più limitato, segnando una trasformazione significativa nel modo di gestire le squadre.

In un calcio dominato dai numeri e dalle gerarchie aziendali, il ruolo dell'allenatore tradizionale sta rapidamente scomparendo. Ne parla il Times quest'oggi. I tifosi del Manchester United hanno espresso la propria frustrazione con un video satirico che ritrae ex allenatori del club come una band di rock star, mentre i proprietari contano i soldi sullo sfondo. Ma dietro l'ironia si nasconde una realtà più ampia: nei club moderni, dai continui cambi di allenatore alle strategie di reclutamento gestite dai direttori sportivi, la gestione del campo è sempre più subordinata alle decisioni di proprietà e dirigenti.

