Due uomini sono stati arrestati per spaccio di cocaina, a seguito di una segnalazione ricevuta nei giorni scorsi durante un'operazione antispaccio della polizia locale. L'intervento ha portato al fermo degli spacciatori, contribuendo a garantire maggiore sicurezza nel territorio. L'azione delle forze dell'ordine continua con attenzione, per prevenire e contrastare il fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti.

La segnalazione è arrivata qualche giorno fa, durante uno dei servizi antispaccio degli agenti della polizia locale. Qualcuno ha riferito ai ghisa che in un appartamento al settimo piano di uno stabile di via Fleming c’erano due pusher nordafricani che smerciavano droga e che ne avevano pure un quantitativo ingente a disposizione. Il blitz dei vigili dell’Unità investigazione e prevenzione, guidati dal comandante Gianluca Mirabelli, è andato in scena nel primo pomeriggio di venerdì, con l’ausilio delle unità cinofile. In casa c’erano effettivamente due egiziani, il ventiseienne Abdel E. e il ventisettenne Ismail S. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - In manette due pusher di cocaina

Leggi anche: Ardea, beccato a vendere la cocaina: pusher in manette

Leggi anche: Santa Marinella, beccato con hashish e cocaina in casa: pusher in manette

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

In manette due pusher di cocaina; Ai domiciliari, ma continua a spacciare cocaina: pusher in manette nel Chietino; +++FOTO+++ LATINA | Un arsenale di armi e cocaina in casa: in manette due 18enni; Droga in Cilento: arrestato insospettabile pusher a Palinuro.

In manette due pusher di cocaina - La segnalazione è arrivata qualche giorno fa, durante uno dei servizi antispaccio degli agenti della polizia locale. msn.com