In Iran sparatorie di massa | 2mila morti

In Iran, durante le recenti proteste, le forze governative hanno aperto il fuoco contro i manifestanti, provocando un grave bilancio di almeno 2.000 morti. Dopo oltre 70 ore di blocco totale di Internet, le notizie emergono con difficoltà, evidenziando la gravità della situazione e le tensioni nel paese.

21.05 "Dopo oltre 70 ore di blocco quasi totale di Internet stiamo ricevendo notizie assolutamente terribili di sparatorie di massa contro i manifestanti da parte delle forze governative iraniane che hanno provocato la morte di almeno 2000 manifestanti". Lo denuncia la fondazione Narges Mohammadi,Nobel pace. "Le forze di sicurezza iraniane stanno usando la forza letale contro i manifestanti in tutto il Paese.Una repressione su vasta scala con arresti di massa. le famiglie si radunano nei centri pieni di cadaveri per cercare propri cari". 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

