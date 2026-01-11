In fin di vita dopo aggressione a Termini vittima è un dipendente del ministero delle Imprese | fermato 20enne

Un dipendente del Ministero delle Imprese è rimasto gravemente ferito dopo un’aggressione avvenuta a Termini. La vittima, un uomo di 57 anni, è attualmente in fin di vita al Policlinico Umberto I. Un video ha documentato l'aggressione, avvenuta per mano di circa otto persone. Un 20enne è stato fermato dalle forze dell'ordine in relazione all’incidente.

C'è un video che ha ripreso l'aggressione al 57enne, ora in fin di vita al Policlinico Umberto I: a picchiarlo, un gruppo di circa otto persone. Fermato un 20enne.

Terrore a Roma, due aggressioni alla stazione Termini. Un uomo pestato e ridotto in fin di vita, un altro ferito poco dopo - Un uomo si trova in ospedale in fin di vita in seguito a una grave aggressione subita ieri sera dopo le 22 in via Giolitti a Roma, vicino alla stazione Termini. affaritaliani.it

