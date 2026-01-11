In Emilia Romagna in 4 anni aumento del 9%
In Emilia-Romagna, negli ultimi quattro anni, si è registrato un aumento del 9% delle pensioni di invalidità. La regione mantiene una delle incidenze più basse in Italia, ma il confronto con il resto del Paese evidenzia un quadro in evoluzione, meno statico di quanto possa sembrare a prima vista. Un’analisi che permette di comprendere meglio le dinamiche sociali e previdenziali locali.
L’ Emilia-Romagna si conferma tra le regioni con la più bassa incidenza di pensioni di invalidità, ma il confronto con il resto d’Italia restituisce un quadro meno statico di quanto possa apparire. Al 31 dicembre 2024, secondo l’Ufficio studi Cgia, nella regione si contano 241.708 prestazioni complessive di invalidità, pari a 5,4 ogni 100 abitanti, a fronte di una media nazionale del 7,4. Il divario con il Mezzogiorno resta netto. In Calabria l’incidenza sale al 13,2 per cento, in Puglia all’11,6 e in Umbria all’11,3, valori più che doppi rispetto a quelli emiliano-romagnoli. All’estremo opposto della classifica si collocano Piemonte, Lombardia e Veneto, tutte ferme al 5,1, con l’Emilia-Romagna che si inserisce immediatamente a ridosso di questo gruppo, confermando una struttura sociale complessivamente più solida. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
