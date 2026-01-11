Oggi segna un momento importante per Matelica, con l'inaugurazione di un nuovo spazio sportivo nel palazzetto. Grazie all'impegno di Halley Informatica e della famiglia Ciccolini, si apre una nuova fase per la comunità locale. Questa realizzazione rappresenta un passo avanti nel valorizzare lo sport e il benessere dei cittadini, consolidando il ruolo del palazzetto come punto di riferimento per la città.

"Oggi vediamo realizzarsi un sogno, grazie alla Halley Informatica e alla famiglia Ciccolini. E’ una pagina storica per Matelica ". Sono le parole del sindaco Denis Cingolani pronunciate ieri per l’inaugurazione della palestra della Libertà, dove al termine della cerimonia sono scese in campo le ragazze della Thunder che martedì hanno vinto la Coppa Italia di A2 (servizio nello Sport). Al fianco del primo cittadino c’erano i presidenti delle società sportive che utilizzeranno il nuovo impianto e la direttrice di Halley Informatica, Laura Brugnola. "Partimmo da una richiesta insistente dell’allora sindaco Massimo Baldini: per lui era importantissimo dare un palas adeguato alla città e alle sue realtà che crescevano - ha detto Brugnola –, così sposammo l’idea di un partenariato tra Halley e Comune. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - In campo al palazzetto dello sport: "Una pagina storica per la città"

Leggi anche: Prima pagina Corriere dello Sport: la Juventus vince. In campo Napoli e Inter

Leggi anche: Al Palazzetto dello Sport si celebra lo sport laziale

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

In campo al palazzetto dello sport: Una pagina storica per la città; Foggia al centro del volley europeo under 18: sette nazionali in campo per il Wevza Tournament; VOLLEY - Serie C Femminile, Pallavolo Rossano apre il 2026 in casa contro la Silan Volley; Inaugurata la Palestra della Libertà a Matelica: una nuova casa per basket e volley.

In campo al palazzetto dello sport: "Una pagina storica per la città" - Taglio del nastro per la palestra della Libertà, il sindaco Cingolani: "Si realizza un sogno grazie alla famiglia Ciccolini". msn.com