In attesa di diventare effettivo Cuomo fa l’assessore agli appuntamenti

Tempo di lettura: < 1 minuto Se non ci fosse bisognerebbe inventarlo: Enzo Cuomo, sindaco di Portici, nominato assessore da Roberto Fico ma ancora in attesa che le dimissioni da primo cittadino diventino effettive, ha voglia comunque di rendersi utile. Stamattina ha pubblicato sulla sua pagina Facebook un bell’elenco di appuntamenti della domenica: spettacoli teatrali, congressi di partito, eventi vari e pure una manifestazione in piscina, argomento a lui caro. Lo screenshot di questo surreale post sta facendo il giro dei cellulari di giornalisti e politici, accompagnato da commenti e risate. L'articolo proviene da Anteprima24. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

