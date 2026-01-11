In 300 in piazza per protestare contro l' aggressione al Venezuela

Sabato 10 gennaio 2026, circa 300 persone si sono riunite in piazza Matteotti, Udine, per una manifestazione di protesta contro l'aggressione al Venezuela. L'iniziativa, svoltasi nel pomeriggio dalle 15 alle 17, ha riunito cittadini e attivisti per esprimere il proprio dissenso verso le azioni ritenute ingiustificate dell’amministrazione Trump. L’evento si inserisce nel quadro delle mobilitazioni a livello internazionale contro le politiche di intervento estero.

Circa 300 persone hanno preso parte, nel pomeriggio di sabato 10 gennaio 2026, alla manifestazione che si è svolta dalle 15 alle 17 in piazza Matteotti, a Udine, contro l’aggressione al Venezuela attribuita all’amministrazione di Donald Trump. L’iniziativa è stata promossa da Andrea Di Lenardo. 🔗 Leggi su Udinetoday.it Leggi anche: Lunedì in piazza contro l’aggressione al Venezuela Leggi anche: Oggi in piazza contro l’aggressione al Venezuela Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. In piazza alla Spezia per gridare “Maduro torni libero”: in 300 alla manifestazione; Roma, in 300 ieri al presidio contro l’attacco a Caracas; Attacco al Venezuela, protesta sotto il consolato Usa a Milano. Al presidio di unisce la galassia ProPal; In 300 sfilano a Novara alla marcia della pace: “Uniti contro le guerre”. In piazza alla Spezia per gridare “Maduro torni libero”: in 300 alla manifestazione - Bellegoni (Pci): “Aggressione contro il diritto internazionale” ... ilsecoloxix.it

Multitudinaria concentración en Gijón contra la agresión de EE.UU. a Venezuela // Noticias.lat

Le notizie di oggi su MaremmaOggi Ecco i 5 fatti principali della giornata in Maremma: «In Venezuela si muore per protestare»: la verità della ragazza insultata in piazza https://www.maremmaoggi.net/in-venezuela-si-muore-per-protestare-la-verita-della-r - facebook.com facebook

Finalmente la sinistra in piazza a protestare! Contro il “gelato gay”… x.com

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.