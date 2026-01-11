Immagini porno inserite da ignoti nel servizio video di una giornalista del tarantino Solidarietà a Marzia Baldari

Un episodio di natura offensiva ha coinvolto la giornalista Marzia Baldari, de La Voce di Manduria, che ha subito l’inserimento di immagini inappropriate nel suo servizio video. Il parlamentare Dario Iaia ha espresso solidarietà alla collega, condannando l’atto e sottolineando l’importanza di rispettare il lavoro giornalistico e la dignità professionale.

Di seguito un comunicato diffuso dal parlamentare Dario Iaia: “Voglio esprimere la mia ferma solidarietà alla giornalista Marzia Baldari de La Voce di Manduria, che è stata recentemente colpita da un atto vile e inaccettabile. Il suo lavoro giornalistico su un fatto di cronaca è stato infangato dall’inserimento, da parte di qualcuno, di immagini pornografiche nel suo servizio video. Questo gesto non solo danneggia la reputazione di Marzia, ma minaccia anche la credibilità del giornalismo e il diritto dei cittadini a ricevere un’informazione seria e rispettosa. È fondamentale difendere la libertà di stampa e garantire il diritto di ogni professionista di esercitare il proprio lavoro senza subire intimidazioni o attacchi mediatici. 🔗 Leggi su Noinotizie.it © Noinotizie.it - Immagini porno inserite da ignoti nel servizio video di una giornalista del tarantino Solidarietà a Marzia Baldari Leggi anche: Venti giovani trevigliesi in partenza per il Cile: una missione nel segno del servizio e della solidarietà Leggi anche: “Stai sanguinando”: giornalista televisiva colpita da un uccello mentre registra un servizio. Il video è virale La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Immagini o video pornografici che mostrano adulti ringiovaniti digitalmente per farli apparire minorenni sono illegali. Lo ha stabilito il Tribunale federale, confermando la condanna emessa nei confronti di un uomo dalla giustizia zurighese. Due anni fa all’imput - facebook.com facebook Prof licenziata per aver mostrato video porno: «Reintegrata e risarcita» x.com

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.