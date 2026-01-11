Il voto truccato dei generali al tempo della guerra civile in Myanmar

Durante il periodo delle elezioni in Myanmar, il voto dei generali ha sollevato dubbi sulla sua trasparenza. Visitando Yangon tra il primo e il secondo turno elettorale, si percepisce un’atmosfera tranquilla, che contrasta con le tensioni politiche e il conflitto civile in corso. Questa discrepanza evidenzia le sfide e le complessità di un processo elettorale sotto pressione, in un paese segnato da profonde divisioni e incertezze.

Visitando Yangon tra il primo e il secondo turno elettorale di queste elezioni che si svolgono in 3 tornate, non si ha l’impressione di un Paese in guerra. In giro . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

