Il Volley Modena cade anche ad Altafratte ma cresce e sfiora il tiebreak

Il Volley Modena perde anche ad Altafratte, confermando una serie di risultati difficile. Nonostante la sconfitta per 1-3, le gialloblù mostrano segnali di crescita, migliorando il proprio rendimento e avvicinandosi al tiebreak. La squadra ha affrontato la gara con determinazione, trovando progressi nel gioco e nel ritmo, elementi che possono rappresentare un punto di partenza per le prossime sfide.

Si allunga la striscia negativa, a livello di risultati, per il Volley Modena, ma l'1-3 sul campo di Altafratte regala qualche segnale positivo alle gialloblù che, set dopo set, ritrovano il loro gioco sfiorando la possibilità di giocarsi tutto al tiebreak dopo essersi ritrovate sotto 2-0 nel. Nuvolí AltaFratte Padova inaugura il 2026 sfidando la capolista Talmassons. Il Volley Modena cade anche ad Altafratte, ma cresce e sfiora il tiebreak - Dall'altra parte per le padrone di casa c'è Stocco al palleggio, Mazzon opposto, Bozzoli e Lisa Esposito in posto quattro, Bovo e Moroni, ad alternarsi con Pedrolli nel cambio under, al centro con ...

Ultima trasferta della regular season per il Volley Modena sul campo di Altafratte - Sport: Tra le avversarie di giornata anche l’ex Giulia Bozzoli tra le grandi protagoniste della promozione in A2 della squadra modenese la scorsa stagione ... lapressa.it

Dopo la Coppa Italia la Nuvolí AltaFratte si rituffa in campionato: domenica arriva Modena - Messa da parte, almeno per ora, la fantastica avventura in Coppa Italia Frecciarossa, le tigri gialloblù della Nuvolí AltaFratte Padova torneranno a esibirsi domenica a Trebaseleghe quando sarà ospite ... padovaoggi.it

Lega Pallavolo Serie A. Modena Volley si prepara all'assalto delle corazzate Sir Safety Perugia e Trentino Volley Srl. Gutierrez: «Ce la giochiamo con tutte» - facebook.com facebook

