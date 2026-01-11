Il Vezzano dimostra determinazione, mantenendo un trend positivo nelle ultime partite. Nei tre anticipi di ieri del girone A di Promozione, la squadra ha centrato una convincente rimonta, attestandosi a 17 punti. Con una serie utile di tre incontri, il club si avvicina alla zona alta della classifica, confermando un atteggiamento costante e una volontà di miglioramento.

Un Vezzano coriaceo, che non molla. Nei tre anticipi di ieri di Promozione, spicca nel girone A la rimonta del Vezzano (17), ora in serie utile da tre partite e in risalita. Il Luzzara (30) vinceva 2-0 con le reti di Iaquinta e Galeotti, ma i gialloblù non si sono fatti intimorire dal divario in classifica e l’hanno acciuffata sul 2-2 con i gol di Montanari, classe 1999 in grande giornata. Tanti gol anche nel girone B, per un totale di ben 13 reti in sole tre partite. Grande vittoria del BaisoSecchia (19), che aveva bisogno di ossigeno per allontanare le zone pericolose. Un 3-1 sullo Sporting Scandiano che rimane a 22 punti: amaro l’esordio di Maurizio Galantini sulla panchina rossoblu. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Il Vezzano non molla

Leggi anche: Atletica leggera - Trail. Francesconi s’impone a Vezzano

Leggi anche: Consenso di critica e pubblico per il film. Davide De Stefano, da Vezzano in corsa per gli Oscar

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Il Vezzano non molla.

Il Vezzano non molla - Nei tre anticipi di ieri di Promozione, spicca nel girone A la rimonta del Vezzano (17), ora in serie utile da tre partite e in risalita. msn.com