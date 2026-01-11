Il dibattito politico si concentra sulla figura di Elly Schlein, con leader come Conte, Landini e Elly stessi impegnati in una campagna per il No, avvertendo rischi di autoritarismo. Tuttavia, all’interno del Pd si registrano tensioni tra il desiderio di evitare il massimalismo e le crescenti voci favorevoli al Sì. Un confronto che mette in evidenza le diverse sensibilità e le sfide di una leadership in fase di definizione.

Conte, Landini ed Elly lanciano la campagna del No gridando al rischio autoritario. Ma il pericolo peggiore lo corre la capa del Pd: lei insegue il massimalismo per paura di M5s e Cgil, però nel partito crescono le voci per il Sì. E se passa la riforma arriva il conto. La sinistra vuole usare il referendum sulla giustizia come una clava, nella speranza di riuscire ad abbattere Giorgia Meloni. È questa la ragione per cui Schlein e Conte, senza dimenticare Landini, alzano i toni. La segretaria del Pd ha preso spunto dalla morte dell’attivista pro migranti in Minnesota per dire che, quando un poeta viene ucciso dalla forza bruta dello Stato, serve un giudice indipendente (dimenticando che, a differenza che da noi, in America i giudici statali sono dipendenti, perché eletti dai cittadini, oppure, quelli federali, nominati dal presidente). 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Il vero referendum è sulla Schlein

Leggi anche: Il referendum sulla Giustizia potrebbe essere un autogol per Schlein?

Leggi anche: Il referendum sulla giustizia mette alla prova la leadership di Schlein

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Schlein supporta il No al referendum giustizia | Riforma serve a chi è al potere e vuole sfuggire a ogni controllo; Schlein | ‘la democrazia non è un assegno in bianco per 5 anni’.

Referendum o morte. Schlein&Co vogliono fare di Meloni un nuovo Renzi - Oramai, come negli stadi, anche nelle aule parlamentari l’ostentazione di cartelli di protesta è diventata una consuetudine, ma stavolta i cartoni esposti al Senato (“No ai pieni poteri”) sono anche ... huffingtonpost.it

Referendum Giustizia: la falsa narrazione di Conte e Schlein

Buongiorno, ecco #LaVeritàdioggi Il vero referendum è sulla Schlein Conte, Landini ed Elly lanciano la campagna del No gridando al rischio autoritario. Ma il pericolo peggiore lo corre la capa del Pd: lei insegue il massimalismo per paura di M5s e Cgil, però - facebook.com facebook

Non è vero, come dice Giorgia Meloni, che il governo deve fissare la data del referendum sulla giustizia entro il 17 gennaio. Il discorso è infatti più complesso. x.com