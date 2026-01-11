Il Valorugby espugna Piacenza ed è secondo

Il Valorugby ha conquistato una vittoria importante a Piacenza, battendo i Lyons con il punteggio di 38-10. Con questa prestazione, la squadra si posiziona al secondo posto nella classifica. La partita ha visto un equilibrio nel primo tempo, poi il Valorugby ha preso il controllo, confermando la crescita e l’affidabilità del team in questa fase della stagione.

