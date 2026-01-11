’Il trovatore’ impegna il coro del Carlo Felice diretto da Moretti

La stagione 2025-2026 del Teatro Carlo Felice di Genova si arricchisce con la rappresentazione di ‘Il Trovatore’ di Giuseppe Verdi. L’opera, in quattro atti, è nota per la sua trama coinvolgente e la musica espressiva. Il coro del teatro, diretto dal maestro Moretti, sarà protagonista di questa interpretazione, offrendo al pubblico un’esperienza artistica di alto livello.

La stagione artistica 2025-2026 della Fondazione Teatro Carlo Felice di Genova prosegue con il quarto appuntamento in programma: ‘Il trovatore’, dramma in quattro parti di Giuseppe Verdi su libretto di Salvadore Cammarano, una delle opere più celebri del repertorio verdiano, caratterizzata da una trama intensa e da una scrittura musicale di forte impatto emotivo. L’opera, in cui passioni, vendetta e destino si intrecciano in un clima cupo e drammatico, è celebre per pagine memorabili come il celebre ‘Coro degli zingari’ e le grandi arie affidate ai protagonisti. La nuova produzione, con la regia di Marina Bianchi (scene e costumi di Sofia Tasmagambetova e Pavel Dragunov, maestro d’armi Corrado Tomaselli, luci Luciano Novelli, maestro del coro Claudio Marino Moretti, assistente alla regia Tiziana Colombo e assistente ai costumi Lorena Marin), sarà in scena da giovedì 15 gennaio alle 20, con repliche sabato 17 alle 15, domenica 18 alle 15, martedì 20 alle 20, giovedì 22 alle 17 e venerdì 23 alle 20. 🔗 Leggi su Lanazione.it

