’Il sorriso più bello? Quello di Giulia’ Il verdetto della mostra di Teora

Durante la mostra fotografica di Tommaso Teora, tenutasi a Castelnuovo, è stato decretato il sorriso più bello. Tra le foto esposte, quello di Giulia Trombi, residente a Lucca, ha riscosso il maggior gradimento con 33 preferenze. L’evento, durato circa venti giorni nella sala

Il sorriso più bello della riuscitissima e simpatica mostra fotografica di Tommaso Teora, tenutasi per una ventina di giorni nella sala "Suffredini" a Castelnuovo, è quello di Giulia Trombi, castelnuovese doc, oggi residente con la famiglia a Lucca, che ha ottenuto 33 preferenze da parte dei visitatori. Al secondo posto Ambra Lucchesi di Castiglione con 31 e al terzo posto il sorriso di Elena Bonini di Piano Pieve con 26 preferenze. Poi ai piedi del podio Giulia Pieroni di Piano Pieve con 15, Beatrice Lana di Piano Pieve con 14, Ellison Orsetti di Vagli con 13. Ben 151 erano i sorrisi femminili che l’infaticabile Tommaso Teora aveva raccolto e immortalato durante le varie manifestazioni a Castelnuovo e in Garfagnana. 🔗 Leggi su Lanazione.it

