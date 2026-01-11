Il Siulp dopo gli spari alla chiesa dello Zen | Servono più agenti e controlli
Il Siulp esprime solidarietà a don Giovanni Giannalia dopo gli spari alla chiesa di San Filippo Neri allo Zen. La segreteria provinciale sottolinea l’importanza di aumentare la presenza di agenti e di intensificare i controlli per garantire la sicurezza della comunità e delle istituzioni. Un’attenzione costante è fondamentale per prevenire situazioni di rischio e rafforzare il senso di sicurezza nel quartiere.
La segreteria provinciale del Siulp ha espresso solidarietà a don Giovanni Giannalia dopo gli spari contro la chiesa di San Filippo Neri allo Zen. Il sindacato della polizia di Stato, oltre a ringraziare le forze dell’ordine per l’attività quotidiana, “valuta positivamente le decisioni del. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
