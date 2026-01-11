Il Siulp dopo gli spari alla chiesa dello Zen | Servono più agenti e controlli

Il Siulp esprime solidarietà a don Giovanni Giannalia dopo gli spari alla chiesa di San Filippo Neri allo Zen. La segreteria provinciale sottolinea l’importanza di aumentare la presenza di agenti e di intensificare i controlli per garantire la sicurezza della comunità e delle istituzioni. Un’attenzione costante è fondamentale per prevenire situazioni di rischio e rafforzare il senso di sicurezza nel quartiere.

I sindacati e la politica insistono sul tema dopo il presidio organizzato a Bologna nel nome di Alessandro Ambrosio. Il Siulp chiede rinforzi e certezza della pena, il Pd si rivolge al Governo - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.