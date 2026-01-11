Il sindacato Rai col direttore FdI | Per i 5S il giornalismo scomodo va zittito

Il sindacato Rai e il direttore Tommaso Cerno sono al centro di una discussione aperta, mentre il dibattito politico si concentra sulle recenti tensioni con i 5 Stelle e il ruolo del giornalismo. Mentre Ranucci esprime le proprie posizioni e i 5S chiedono sanzioni, il sostegno alla libertà di stampa arriva da politica e sindacati, ribadendo l'importanza di un'informazione indipendente e rispettosa del pluralismo.

Mentre Ranucci continua le sue invettive contro il Giornale e i 5Stelle chiedono di sospenderlo dalla Rai, il nostro editore e le altre testate del gruppo, arriva senza sosta la solidarietà di politica e sindacati dei giornalisti a noi e al direttore Tommaso Cerno. "I sedicenti paladini della libertà di stampa chiedono la censura di Cerno in Rai", si legge oggi sulle pagine social di Fratelli d'Italia, "La sua 'colpa' sarebbe quella di aver fatto esplodere, con un’inchiesta giornalistica, il caso Bellavia, consulente di Report responsabile di numerosi dossieraggi. Per il M5S, il giornalismo scomodo va zittito. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Il sindacato Rai col direttore. FdI: "Per i 5S il giornalismo scomodo va zittito" Leggi anche: Premio del Molise al direttore Feltri. L’Ong: "Va zittito" Leggi anche: I 5s: "Cerno non attacchi Ranucci". Il direttore: "Non accetto censure" Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme. Il vicedirettore di Rai Sport celebra la fiamma missina; Da vicedirettore Raisport post incompatibile con servizio pubblico: scoppia la protesta; Cartelle esattoriali firmate con le sigle di portalettere in vacanza e mai consegnate, 10mila in giacenza: dirigente delle Poste trasferito. Il sindacato Rai col direttore. FdI: "Per i 5S il giornalismo scomodo va zittito" - Mentre Ranucci continua ad attaccarci, dalla politica ai sindacati dei giornalisti molti scendono in campo al fianco del nostro lavoro ... msn.com

