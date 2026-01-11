Il segretario azzurro va avanti dritto Già rimpiazzati tutti i dimissionari

Il segretario azzurro Roberto Gagliardi prosegue nel suo percorso, nonostante le dimissioni di vari membri del direttivo cittadino e il ripensamento di alcuni candidati alle prossime elezioni comunali di Lecco. Con determinazione, ha già sostituito i membri dimissionari, mantenendo la coesione del partito e lavorando per un rilancio stabile e senza tensioni.

Avanti tutta. Nonostante l'ammutinamento in blocco di tutti i componenti dei direttivo cittadino e il dietrofront dei possibili candidati alle imminente elezioni comunali di Forza Italia di Lecco, il segretario provinciale Roberto Gagliardi (nella foto) non retrocede di un passo. In poche ore ha già rimpiazzato la segretaria cittadina Angela Fortino e tutti gli altri con una commissaria scelta da lui: l'ex assessora ed ex presidente del Consiglio comunale Virginia Tentori. Ribadisce inoltre che per lui il candidato sindaco del centrodestra unito è il leghista Carlo Piazza. "Prendiamo atto delle dimissioni della segretaria – spiega –.

