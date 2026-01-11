il romagna riparte in trasferta oggi a treviso

Dopo la pausa natalizia, il campionato di serie A di rugby riprende con la settima giornata. Oggi il Romagna Rfc sarà in trasferta a Treviso, affrontando il Rugby Paese. La partita rappresenta un’occasione importante per entrambe le squadre di proseguire nel percorso stagionale e mantenere alta l’attenzione sui risultati.

Dopo la sosta natalizia, il campionato di rugby di serie A riparte dalla settima giornata, che oggi pomeriggio vedrà il Romagna Rfc impegnato in trasferta a Treviso, ospite del Rugby Paese. Con questo appuntamento tutt’altro che semplice per la squadra guidata dal tecnico Rovina, si apre un gennaio particolarmente intenso, che proseguirà con la prova casalinga con il Villorba e con un altro match esterno, in questo caso a Viadana, col quale si concluderà il girone di andata. Facendo un passo alla volta, si parte dunque con Paese, una delle squadre con il miglior andamento in questa prima parte del campionato: dopo il passo falso nella gara d’esordio, Paese ha scalato progressivamente la classifica grazie a una serie di 5 vittorie che l’ha portata al secondo posto, a ridosso della vetta. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

