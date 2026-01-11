Il Roccobabà compie 25 anni | riconoscimento ad Emilio e Nicola Goglia
Il Roccobabà celebra 25 anni di attività, un traguardo importante riconosciuto dalla Provincia di Caserta. Un momento di riflessione e gratitudine per Emilio e Nicola Goglia, fondatori di questa realtà. In questi anni, il locale ha consolidato la propria presenza nel territorio, mantenendo sempre un approccio sobrio e professionale. Questo riconoscimento rappresenta un segno di apprezzamento per il percorso svolto e l’impegno costante nel servizio alla comunità.
“E’ uno di quei giorni che ti fanno fermare un attimo, respirare a fondo e dire grazie.Abbiamo ricevuto un riconoscimento dalla Provincia di Caserta per i 25 anni del Roccobabà. Per noi un onore enorme, la conferma che un’intuizione nata con studio, lavoro e tanta passione può diventare nel tempo. 🔗 Leggi su Casertanews.it
Leggi anche: Il Roccobabà festeggia i 25 anni con una limited edition celebrativa
Leggi anche: Mara Venier compie 75 anni, com'è cambiata: le nozze a 17 anni, l'intervento all'occhio, il tatuaggio con il nipote e l'amore per Nicola Carraro
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.