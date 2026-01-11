Il Roccobabà compie 25 anni | riconoscimento ad Emilio e Nicola Goglia

Il Roccobabà celebra 25 anni di attività, un traguardo importante riconosciuto dalla Provincia di Caserta. Un momento di riflessione e gratitudine per Emilio e Nicola Goglia, fondatori di questa realtà. In questi anni, il locale ha consolidato la propria presenza nel territorio, mantenendo sempre un approccio sobrio e professionale. Questo riconoscimento rappresenta un segno di apprezzamento per il percorso svolto e l’impegno costante nel servizio alla comunità.

